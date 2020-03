Onderzoek: is thuiswerken een ramp of een zegen?

ZALTBOMMEL - Nu miljoenen Nederlanders vrijwel iedere dag gedwongen thuiswerken, rijst de vraag of dat bevalt. Trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen uit Zaltbommel is een onderzoek begonnen.

Via de website werkentijdenscorona.nl kan werkend Nederland een vragenlijst invullen die uiteindelijk inzicht moet geven op de effecten die de coronacrisis heeft op het werk. Daarbij gaat het om vragen over de werkdruk, over de productiviteit en over de balans tussen werk en privézaken.

,,Thuiswerken is niet voor iedereen even makkelijk", zegt Marijke Simons, die het onderzoek van Schouten & Nelissen heeft opgezet en nu ook begeleidt. ,,Het hangt heel erg van af je thuissituatie, maar bijvoorbeeld ook van de hoeveelheid zorgen die je je maakt over je gezondheid of je baan.”

Adviezen en tips

Iedereen die werkt, of dat nu in loondienst is of als zzp’er, kan aan het onderzoek meedoen. Schouten & Nelissen wil er twee maanden mee doorgaan. Simons: ,,Dat moet leiden tot adviezen voor werkgevers en werknemers". Wie de vragenlijst invult, krijgt direct een persoonlijk rapport met tips om op een vitale manier te blijven werken.

Volgens het CBS waren er in 2019 3,5 miljoen mensen met betaald werk die thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Voor de meeste thuiswerkers geldt dat ze dat af en toe doen, voor 1,3 miljoen mensen is thuiswerken de regel. Volgens het CBS wordt in de Randstad het meest thuisgewerkt. Het aantal Brabantse thuiswerkers komt overeen met het landelijk gemiddelde.