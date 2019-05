Onderzoek naar groot aantal zelfdodingen onder Brabantse jongeren

HELMOND - De stichting 113 Zelfmoordpreventie is op zoek naar ouders die in 2017 hun kind hebben verloren door suïcide. In dat jaar verdubbelde het aantal zelfdodingen door jongeren in de leeftijd tot 20 jaar bijna. In 2016 ging het nog om 48 kinderen, in 2017 om 81. In een kwart van deze gevallen gaat het om een Brabantse jongere. Per 100.000 jongeren gaat het in deze provincie om bijna 7 door suïcide overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.