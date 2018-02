Onderzoek naar rol van gemeenteraad in affaire-Huisman

Een aantal fracties was in eerste instantie sceptisch over een breed onderzoek, maar inmiddels is iedereen aangehaakt, zo bleek gisteren tijdens de raadsvergadering.

'Pak wachtregeling aan'

Oosterhout gaat ook, zo is gisteren besloten, bij de Tweede Kamer aan de bel trekken over de riante wachtgeldregeling van Huisman. De gemeenteraad ziet graag dat de regeling voor burgemeesters wordt aangepast wanneer zij 'laakbaar gedrag' hebben vertoond. Ook wil ze Den Haag vragen of de zwijgplicht in bijzondere situaties kan worden opgeheven. Nu mogen de lokale politici vanwege die zwijgplicht op veel vragen geen antwoord geven.

Stappen zetten

Anton van Opzeeland (PvdA) namens alle partijen over het onderzoek: ,,Er is in de media en op straat een beeld ontstaan dat er zaken zijn toegedekt, dat er zaken zijn verzwegen, dat iedereen in het gemeentehuis al jarenlang wist van het drankprobleem en grensoverschrijdend gedrag van Huisman. Het beeld kunnen we niet veranderen, wat niet wil zeggen dat we het hiermee eens moeten zijn. Maar we kunnen én moeten als gemeenteraad wel stappen zetten.''

Voor het onderzoek is inmiddels een lijst met vragen opgesteld. Wat zijn de feiten omtrent het functioneren van de (ex-)burgemeester? Is het toezicht van de raad op het functioneren van de burgemeester effectief geweest? ,,Deze vragen zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen over enerzijds de regels en 'hoe het hoort', en anderzijds hoe het in de praktijk gelopen is'', aldus de partijen.

Op de hoogte

Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek precies op tafel liggen, is nog onduidelijk. De gemeenteraad wil nu eerst twee of drie bureaus uitnodigen voor een gesprek. Voor het onderzoek is al wel vast 49.000 euro vrijgemaakt. De raad houdt inwoners, zo is beloofd, op de hoogte over de start en uitkomsten.