Onderzoek naar uitbreiding station Eindhoven voor intercity Düsseldorf

Verlanglijst

Als die klus geklaard is, moet de nieuwe intercitylijn openbaar aanbesteed worden, zo vindt de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus. Het is voor hem zeker geen uitgemaakte zaak dat de NS deze lijn gaat exploiteren. Hoe zijn Brabantse ambtsgenoot Christophe van der Maat hierover denkt, is onduidelijk. Hij gaat niet in op vragen van deze krant. ,,We zijn immers nog volop in gesprek met de minister hierover", laat hij via zijn woordvoerster weten.