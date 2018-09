Onderzoek naar zorgwekkende signalen over jeugdzorg Brabant

Eindhoven Airport: 'Ryanair vliegt vrijdag normaal'

8:30 EINDHOVEN - De verwachting is dat Ryanair-vluchten vrijdag gewoon zullen worden uitgevoerd op Eindhoven Airport. Dat meldt de luchthaven althans op de eigen website na contact met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Daarmee is er opnieuw grote verwarring over de tweede Ryanair-stakingsdag in Nederland.