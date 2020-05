Onderzoeker: nertsen mogen geen ‘virusreservoir’ worden

Cruciaal is een onderzoek naar de pups op twee getroffen bedrijven, in Beek en Donk en Milheeze. De nertsenteven hebben in april en begin mei geworpen. De grote vraag is nu of de pasgeboren dieren antistoffen hebben meegekregen van de moederdieren. Als dat zo is, dan zijn ze veel minder gevoelig en is de kans reëel dat de infectie op het bedrijf uitdooft.