‘Ongelijkheid subsidie sportclubs in Land van Cuijk is oneerlijk’

Video Invallen in Den Bosch en Fijnaart in internatio­na­le me­ga-ac­tie tegen cokemaffia

DEN BOSCH/FIJNAART - Bij een enorme internationale operatie tegen de cocaïnemaffia is beslag gelegd op meerdere peperdure woningen en zijn tientallen personen aangehouden, onder meer een 29-jarige man uit Den Bosch. De politie meldt dat gelijktijdig werd binnengevallen in acht panden in Nederland maar ook in panden in Duitsland, België, Spanje (Marbella) en Paraguay. Er zijn tienduizenden kilo's coke gemoeid met de operatie.

21 april