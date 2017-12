Ongeneeslijk ziek, maar wel genieten: ‘Zonder hen had ik dit niet gekund’

Een weekendje weg met haar vriend, ouders, broers en aanhang. Dat was de wens van de ongeneeslijk zieke Sofie Kunstt (29) uit Bergen op Zoom. Dankzij de warme medewerking van vier bedrijven uit de regio ging haar droom in vervulling: de familie verbleef in december twee dagen bij de Katjeskelder in Oosterhout.

Volledig scherm Een weekendje weg met haar vriend, ouders, broers en aanhang. Dat was de wens van de zieke Sofie Kunstt (29) uit Bergen op Zoom. Foto Casper van Aggelen/Pix4Profs Achter Sofies wens schuilt een groot verhaal. Ze wil met het weekend namelijk haar dierbaren bedanken, ze eens goed verwennen.



Want zíj waren haar steun en toeverlaat toen ze in 2015 de diagnose borstkanker kreeg. Toen Sofie daarna geconfronteerd werd met heftige behandelingen. En toen ze in augustus het slechtst mogelijke nieuws kreeg: er zijn uitzaaiingen aangetroffen en het ziekenhuis denkt dat de Bergse daar niet lang mee kan leven.

Sofie: ,,Ik ben ziek, maar mijn familie zit ook midden in deze ziekte. Zonder hen had ik dit niet gekund. Ik heb al duizendmaal dankje gezegd, maar het voelt niet voldoende. Het geeft me rust dat ik ze dit weekend kan aanbieden.’’

Het weekend van moment tot moment:

Zaterdag 10.00 uur

De familie Kunstt komt aan op de Katjeskelder in Oosterhout. Mascotte Koos Konijn zorgt voor een warm welkom. De gelijknamige foundation van Roompot Vakanties - die zich inzet om gezinnen die het moeilijk hebben een leuke vakantie te bezorgen - maakt het verblijf op het park mogelijk. De mascotte brengt de familie naar hun huisje, waar ze onder meer verrast worden met een ritualspakket en er ook wat flesjes wijn klaarstaan.

Volledig scherm De familie Kunstt werd zaterdagochtend ontvangen door mascotte Koos Konijn. Van links naar rechts: vader Don en stiefmoeder Liane, broers Jasper en Marijn, Moeder Lisette, nichtje Fayèn en neefje Joshua. Sofie en haar vriend Bauke, schoonzusje Fana, neefje Jonathan en stiefvader Michael. © Jamaica Vink

13.00 uur

De vrouwen melden zich bij Beauty Relax Spa Savannah in Oosterhout. Daar worden ze vier uur lang en van top tot teen verwend. Van een fish spa (foto) tot een gezichtsmassage. Veronique, de dochter van de eigenaren, ontfermt zich over nichtje Fayèn (2). ,,We zijn ongelofelijk verwend'', zegt schoonzus Fana achteraf.

Volledig scherm De dames werden zaterdagmiddag verwend bij Beauty Relax Spa Savannah. © Jamaica Vink

14.00 uur

De heren moeten aan de bak: lasergamen bij Lot66 in Breda. Na een kwartier in de pikdonkere arena (foto), komt stiefvader Michael als winnaar uit de bus. Ook vader Don doet het niet onverdienstelijk: hij wint de daaropvolgende bowlingwedstrijd. Bouke, de vriend van Sofie, na afloop knipogend: ,,We hebben de opa's laten winnen.''

Volledig scherm De heren moesten aan de bak: ze gingen lasergamen en bowlen bij Lot66. Op de foto Michael en Jonathan. © Jamaica Vink

17.30 uur

Het Culinair Pakhuys verrast de familie in het huisje met een uitgebreid tapasbuffet. Van warme hapjes tot een complete tapasplank en vegetarische quiche. Tijdens het diner vertellen de familieleden over hun hechte band, 'mijn broers en ik hebben nog nooit ruzie gemaakt'. Staan ze stil bij de afgelopen, moeilijke jaren. Maar bovenal wordt er teruggeblikt op de dag.

Volledig scherm Zaterdagavond werd het gezelschap door het Culinair Pakhuys verrast met een tapasbuffet. Foto Casper van Aggelen/Pix4Profs

Zondag 13.00 uur

Na een ochtendje relaxen, neemt de familie een frisse duik in het zwembad van de Katjeskelder.

19.00 uur

De familie is weer in Bergen op Zoom. Met een hoop nieuwe, dierbare herinneringen. ,,Het weekend was zelfs nog fijner dan verwacht", laat Sofie weten. ,,Alles was helemaal fantastisch. Zowel voor de ouderen als de kleintjes. Zo leuk iedereen bij elkaar. Dat je iedereen waar je het meest om geeft bij je hebt.''