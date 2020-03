Ongeval met twee trucks op A27 bij Nieuwendijk: snelweg dicht richting Gorinchem

Zeepfabri­kan­ten luiden de noodklok: ‘Wij zijn ook een vitale sector’

13:18 DEN BOSCH - Fabrikanten van zeep en desinfectiemiddelen luiden de noodklok. Doordat zij in de coronacrisis niet officieel zijn aangemerkt als vitale sector, komt de productie in gevaar. Terwijl juist nu het advies is om de handen veelvuldig te wassen.