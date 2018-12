Ongewenst cadeau? Zo kom je ervan af

Stichting Jarige Job

Een kindercadeautje nog nieuw in de verpakking over? Stichting Jarige Job bezorgt ze bij kinderen die het minder breed hebben. De stichting helpt kinderen door het geven van een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school. En wat het extra leuk maakt, PostNL haalt vanaf januari de cadeautjes gratis op. Een goed doel dus voor dat ene cadeau waar jouw kind niet blij mee is.

Marktplaats

Een goede plaats om van je cadeautjes af te komen, is Marktplaats. Nederlanders doen dat na Sinterklaas of Kerst massaal. Het aantal producten is rond die tijd altijd hoog. Uiteraard kun je het ook te koop aanbieden op een verkoophoek op Facebook.

Cadeau geven

Natuurlijk kun je jouw ongewenste cadeautje ook altijd aan iemand anders cadeau doen. Mogelijk is hij of zij er wel blij mee. In dat geval wel goed onthouden van wie je het hebt gekregen om vervelende situaties te voorkomen.

Kringloop

De plaatselijke kringloop is ook altijd een goede besteding van spullen die je niet (meer) nodig hebt. Iemand anders is wellicht wel blij met de spullen die jij niet wilt.

Ruilen