Onrust over komst vluchtelingen naar centrum Made: ‘Al die tijd zei de gemeente helemaal niks’

Meer omzet voor Vos Logistics, maar zorgen over internatio­naal transport blijven

OSS - Een hogere omzet, maar blijvende zorgen over het internationaal transport. Vos Logistics realiseerde in 2022 een omzetgroei van dertien procent tegen een jaar eerder, maar Het Osse bedrijf ziet zich tegelijkertijd geconfronteerd met onzekere en instabiele markten, personeelstekorten, inflatie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.