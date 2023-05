Ons-kent-ons en mond-op-mond tekent Lierops Peteyfest: ‘Dat is de kracht van het festival’

In de race voor Nederland­se Portret­prijs: ‘Na drie dagen bekeek ik het en dacht ik: já, het heeft wel iets’

OSS/ZEIST - Schilder Theo van der Steen (70) uit Oss is met een zelfportret genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs. En dat terwijl hij eigenlijk veel meer een landschapsschilder is. ,,Als ik met dit portret win, dan is dat een gewaagde keuze.”