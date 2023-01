Ons kent ons-humor in bij kletsavond in Mariahout

MARIAHOUT - De kleine dansmarietjes dansten nog laat bij C.V. de Heikneuters in Mariahout, en ze mochten nog blijven voor hun grote voorbeelden On Fire. De schooljuffrouw was een beetje bezorgd: ,,Ik ben blij dat het morgen geen maandag is, anders zaten ze allemaal te slapen.”

Slapen was er niet bij voor de bezoekers; de wervelende optredens van maar liefst vier groepen uit het dorp en de enige kletser uit Mariahout hielden hen wel wakker. De rollen waren goed verdeeld, de groepen met vrouwen hielden de mannen voor de gek en de mannen hadden cafépraat over de vrouwen. De ‘slachtoffers’ zaten in de zaal, zij genoten nog het meest van allemaal.

De dames van Schon Vrouwkes presenteerden zich in een manege, verkleed als cowgirls vertelden ze hun verhalen. ,,Toen ik klein was droomde ik af en toe dat ik van huis was weggelopen, nu ik getrouwd ben droom ik daar elke nacht van” en van de veearts die ’s nachts bij een ziek paard kwam. ,,Hij vroeg om een tang, hamer en beitel, wij schrokken! Maar dat had hij nodig om zijn tas open te krijgen.” Als ze er weer iemand hadden aangepakt zongen ze: ,,Hij denkt wel dat-ie het weet, maar hij snapt het niet.”

Met ‘un bietje ballen’

De groep Altijd Goe speelde de werkgroep van v.v. Mariahout, zij brachten veel Voetbal Inside-flauwekul. De ‘ruige’ mannen snapten niet dat ze vaak van ELI verloren en waarom in hun kantine het wc-papier meestal op was. Een van hen was wezen poepen en gebruikte daarom een deel van de kalender die in de kantine hing. Met op de achtergrond een voetbalveld met scheefgetrokken lijnen zongen ze, behoorlijk uit de maat, hun clublied Wij zijn de mannen met un bietje ballen.

Quote Een rondgang door Mariahout levert ons genoeg tekst op voor de grappen en liedjes Twan van der Linderen , Kiek Ons

De groep Wij doen ok mee maakte een verdienstelijk debuut in de rollen van minister De Jonge en president Rutte. De enige kletser van het dorp, Rob Vermeulen, was vaste klant in café De Pelgrim. Ook hij had plezierige ons kent ons-humor.

Van straat geplukt

Kiek Ons begon 25 jaar geleden met vijftien mensen. ,,Er stopte elk jaar een lid en uiteindelijk bleven Margo Leenders en ik over”, vertelt Twan van der Linden. ,,Wij beginnen in oktober met de teksten en twee maanden later repeteren we met muziek.” Zij maken hun tekst aan de hand van verhalen van de straat: ,,Een rondgang door Mariahout levert ons genoeg tekst op voor de grappen en de liedjes.”

Na afloop van hun act werd Van der Linden gehuldigd voor 22 jaar optreden bij de Heikneuters. Het applaus was niet alleen daarvoor, maar ook voor de vertolking van een lied van Ike en Tina Turner. De prachtige tekst van dit slotlied was smullen voor de bezoekers.