Ons Kloosterpad geopend: 330 kilometer zwerven langs Brabantse kloosters

Column ‘Gun al die pupillen die fantasie, zolang hun droombeeld nog niet is ver­schraald’

24 april Het ging over winkels, terrassen en de avondklok. Maar de term sport viel deze week niet één keer uit de mond van Mark Rutte of Hugo de Jonge. Voor een paar miljoen sporters, jong en oud, hangen de competities al ruim een half jaar in de quarantainestand, geïsoleerd, ver weg van wat ze in Den Haag belangrijk vinden.