Onthulling MH17-monument in Eindhoven 'was geen feestje voor vips alleen'

Brabants Landschap maakt van vervallen Haanwijk weer een parel

14:55 SINT -MICHIELSGESTEL - Brabants Landschap heeft in het Museale Landschapspark Out Herlaer een parel in handen. Dat is landhuis Haanwijk dat in 1649 werd gebouwd op een donk in dit moerassig gebied. De parel was vervallen, dus handen uit de mouwen voor de restaurateurs van bouwbedrijf Van de Ven.