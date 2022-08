Ontmoeting onderweg

Steeds meer mensen keren van vakantie terug en worden aangespoord om mee te doen met onze fotowedstrijd. Of zijn gewoon enthousiast geraakt. De foto’s blijven binnenstromen in onze speciale mailbox. Wel of niet op reis. Dicht bij huis of toch wat verder weg. Er valt genoeg te ontdekken. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto’s worden op dinsdag en op zaterdag gepubliceerd in het regiokatern van BD.