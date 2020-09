Ontploft drugslab Den Dungen: Limburgs trio draait de bak in

Justitie vroeg twee weken geleden gevangenisstraffen van 30, 36 en 42 maanden tegen de drie mannen uit Kerkrade. De rechtbank veroordeelt twee mannen tot 42 maanden cel en eentje tot 30 maanden. De rechters rekenen het de verdachten dat ze alle schuld in de schoenen van hun overleden kameraad probeerden te schuiven. De drie ontkenden dat ze ook maar iets te maken gehad met het produceren van drugs. Een van hen stelde zelfs dat hij nooit in Den Dungen was geweest, maar de rechtbank zegt in het vonnis dat er genoeg bewijs is (onder meer gevonden dna) dat hij wel degelijk van de partij was in het tuincentrum. De man krijgt 2, 5 jaar gevangenisstraf.