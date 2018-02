Ontslag burgemeester Huisman: in de tweede kamer willen ze nu ook weten hoe het zit

,,Vorige week ontstond onduidelijkheid over de procedure inzake het ontslag van de burgemeester", zegt GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok. ,,Hij heeft zijn ontslag aangeboden, maar het is nog niet verleend. De minister laat via een woordvoerder weten dat ze wacht op het advies van de Commissaris van de Koning van Brabant, Wim van de Donk. Maar de commissaris laat weten dat de provincie in dit soort gevallen geen advies geeft.''

Dat advies is wel gegeven, aldus Arnoud Reijnen, woordvoerder van Van de Donk. ,,Het is vorige week naar de minister verstuurd. Dit advies vergde wel iets meer tijd. Het is natuurlijk ook geen standaard verhaal. Het is anders bij een burgemeester die met pensioen gaat en een uitmuntende reputatie heeft." Over de inhoud van het advies kan Reijnen niets zeggen. ,,Dat is vertrouwelijk."

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, wil Özütok dat de minister een toelichting geeft over 'hoe in dit soort situaties de procedure behoort te verlopen en wat de rol van de provincie is'. Ook wil de parlementariër weten op welke wijze wordt bepaald of een ontslag 'eervol' of 'oneervol' is.