Ontslag na vlammend bericht op Facebook of Twitter, het zal nog vaker gebeuren: ‘Zeker in deze coronatijd’

‘Artsen zijn gehersenspoeld’ en ‘ze verzwijgen dat er patiënten zijn die na een coronavaccinatie een hartstilstand hebben gekregen’. Met zulke uitlatingen op Twitter en een platform dat fel tegen het vaccinatiebeleid is viel de verpleegkundige misschien niet direct zijn collega’s en zijn werkgever, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, af of aan, maar toch vond de rechter dat er voldoende reden was voor ontslag.