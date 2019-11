Ontsnapte zedendader van Brabantse slachtoffers terug in Nederland na aanhouding in Parijs

Ronald van Z. - veroordeeld voor ontucht met twee Brabantse meisjes - die op 4 oktober ontsnapte aan zijn begeleider van de Pompekliniek, is door de Franse autoriteiten uitgeleverd aan Nederland. De 40-jarige Van Z. zit nu vast in de gevangenis op Schiphol.

Van Z. fietste op 4 oktober weg bij zijn begeleider. Hij had een fietstas volgestopt met spullen mee en had van tevoren geld gepind. Het FAST-team van de politie begon meteen een zoektochten vaardigde een Europees opsporingsbevel uit.

Van Z. werd vervolgens in Parijs gelokaliseerd en daar in een internetcafé aangehouden door de Franse politie. Hij was daar met de trein naartoe gereisd.

De ontsnapte tbs’er verstopte zich vijf dagen lang in het Bos van Vincennes, een groot park in de Frans hoofdstad. Hij kampeerde er in een tentje en had de fiets waarop hij ontsnapte nog bij zich. Dat melden verschillende Franse media.

Van Z. had tijdens zijn vlucht meermalen contact met Omroep Gelderland. Hij wilde misstanden in de Pompekliniek aan de kaak stellen. Zo zou er volgens hem veel te weinig therapie en begeleiding zijn.

Negen slachtoffers

Van Z. werd in november 2014 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot driënhalf jaar cel en tbs.

De rechtszaak concentreerde zich rond negen slachtoffers: vijf meisjes en vier jongens tussen de 12 en 15 jaar. Dat gebeurde tussen 2010 en 2013, onder andere in Middelbeers, Breda en Zetten, of via internet met jongens uit Eindhoven, Zoetermeer en Den Haag. Ook had hij flink wat kinderporno. Dat waren deels foto’s die zijn slachtoffers zelf hadden gemaakt en opgestuurd.

Schaamte

Via internet, destijds vooral Hyves, zocht hij contact met jongeren en deed zich voor als één van hen. De chats werden steeds seksueler. Hij vroeg foto’s en stuurde in ruil zelf plaatjes van andere slachtoffers. Een slachtoffertje kreeg de rechtszaal doodstil met haar slachtofferverklaring. Ze was met hem naar een bos bij Middelbeers gegaan, waar hij zich aan haar opdrong. Ze schaamde zich zo dat ze meerdere malen overwoog een einde aan haar leven te maken. Er was therapie nodig om haar duidelijk te maken dat hij, niet zij schuldig was.