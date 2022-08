Ontvoerde vrouw bij Son bevrijd uit auto na achtervolging door Brabant, politie lost twee schoten

Gezocht: 250 Oeteldon­kers voor film over Marco Kroon

DEN BOSCH - Filmbedrijf Keyfilm is op zoek naar 200 tot 250 carnavalsvierders die het leuk vinden om in Den Bosch te figureren in een nieuwe speelfilm. Wat er niet bij gemeld wordt, is dat het om de film Onder Vuur over oorlogsheld Marco Kroon gaat.

12 augustus