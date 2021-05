Onvermijdelijke breuk in Brabant: Twaalf maanden Forum, dertien ongelukken

Twaalf maanden Forum, dertien ongelukken. Sinds de intrede van FVD in het provinciebestuur, vorig jaar mei, was het zelden rustig in de Brabantse politiek. De samenwerkende partijen strompelden van incident naar incident. Voor de VVD was de maat overvol. De partij zag niet in hoe er nog ‘bestuurlijke stabiliteit’ mogelijk is mét Forum. De liberalen, met in hun kielzog CDA en Lokaal Brabant, zegden het vertrouwen in FVD op. Dat kwam bepaald niet onverwacht.