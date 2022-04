‘Onvervangbare’ topman ASML mogelijk over twee jaar weg

Zo houden Brabanders op 1 april hun vrienden, familie en collega's voor de gek: ‘Mijn vriendin moest huilen’

April staat voor de deur, dus let op: misschien houdt iemand je voor de gek. Hoor je een verhaal over haren die plots groen worden, krijg je een gekke snack of word je op pad gestuurd voor een vreemde boodschap? Het kan zomaar een 1 april-grap zijn. De één vindt ze hilarisch, maar door anderen worden de streken niet altijd gewaardeerd. Deze Brabanders hebben daar ervaring mee.

1 april