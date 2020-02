Onverwachts een witte carnaval in Lieshout

Dodelijk coronavi­rus laat familie Blok niet los: ‘Ons avontuur zit er helaas nog niet op’

6:25 OOST-SOUBURG - De boodschappen hoeven niet meer aan de voordeur te worden gehangen, de mondkapjes mogen af. De verplichte quarantaine van de familie Blok uit Oost-Souburg zit er op, het avontuur nog lang niet. Van opluchting is nog geen sprake. ,,Hoe reageren mensen als ik moet kuchen in de supermarkt? Raken ze dan in paniek?”, is een van de vragen waar Henry Blok nog mee worstelt. ,,Ik hoop niet dat mensen keihard wegrennen als ze me zien.”