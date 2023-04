Onweer teistert delen van Brabant: code geel tot middernacht

‘We willen de herinne­ring aan de Tweede Wereldoor­log levend houden, leeftijd staat daar los van’

CRANENDONCK - Met haar 28 jaar is Kris Derks, voorzitter de Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck, piepjong in vergelijking met veel van haar collega’s bij soortgelijke herdenkingscomités. Onlangs nam de Budelse de voorzittershamer over van dorpsgenoot Jen Adams.