Onweer trekt over Brabant, veel schademeldingen in omgeving van Oirschot en De Beerzen

Verkeers­psy­cho­loog staat paf van hoog aantal doden zonder autogordel: ‘Je wordt er verdrietig van’

17 juni DEN BOSCH - ,,Het verbaast me enorm”, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen over het opvallend hoge aantal verkeersdoden in Brabant dat geen gordel droeg. Hij vraagt zich af of nieuwe campagnes en strengere handhaving verschil maken bij de groep die de riem laat hangen. ,,Maar je kunt daar niet omheen.”