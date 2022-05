Onwel bovenin de achtbaan, streamen voor een miljoenenpubliek en porno in het park: deze verhalen over de jarige Efteling werden het best gelezen

6 topverhalenHiep hiep: de Efteling bestaat dinsdag zeventig jaar. In die zeven decennia groeide het park uit van een Sprookjesbos met maar tien sprookjes tot één van de grootste pretparken van Europa. En over wat daar gebeurt, wordt veel geschreven. Dit is een overzicht van zes topverhalen over de Efteling die in de afgelopen jaren het best werden gelezen.

Nummer 6: The Streamers trekken twee miljoen mensen vanuit de Efteling

De coronatijd heeft voor veel ellende gezorgd. Ook voor de Efteling: het park moest uiteindelijk vier keer dicht en kon daardoor maandenlang geen bezoekers ontvangen. Maar, als je het de fans van de groep vraagt, is er misschien toch een positief ding uit de pandemie gekomen: en dat is gelegenheidsgroep The Streamers.

Verschillende zangers en zangeressen bundelden hun krachten om online concerten te geven, in een tijd waarin er geen festivals waren en de podia potdicht zaten door de verschillende lockdowns. Op 25 december 2020, tijdens de laatste sluiting van de Efteling, traden ze ook op in het park. De stream werd door twee miljoen mensen bekeken.

Op het plein voor het Efteling Theater gaven Guus Meeuwis, Frank Lammers, Kraantje Pappie, Danny Vera, Maan, Suzan & Freek, Roel van Velzen, Nick & Simon, Diggy Dex, Flemming, Paul de Munnik, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Meau, Emma Heesters en Ronnie Flex een show weg. Op sociale media werd het evenement direct trending topic.

Lees verder onder de video.

Nummer 5: Logés Efteling zijn boos omdat ze twee kaartjes voor één dag moeten kopen

Uit het sprookjespark komt echter niet alleen maar goed nieuws: gasten die voor de zomermaanden in 2020 een hotelkamer of vakantiehuisje bij de Efteling hadden geboekt, vonden hun verblijf geen droom. Een aantal van hen had voor de coronacrisis geboekt en werd verrast door nieuw beleid.

Omdat het park volgens het beleid van de overheid een maximaal aantal bezoekers mocht toelaten, werd voor de zomeravonden een apart ticket in het leven geroepen. Middagbezoekers konden om 18.00 uur naar huis en daarna ging het park weer van 19.00 tot 22.00 uur open. Voor beide tijdvakken was een apart kaartje nodig. ,,Je betaalt dubbel”, concludeert één Eftelingfan op Facebook.

De reacties van de boze logés waren niet mals. Op hun boeking stond dat ze ‘onbeperkt toegang’ tot de Efteling zouden hebben, maar door het nieuwe beleid kwamen ze alleen overdag gratis binnen. Voor een avondbezoek moesten ze betalen. Ook de parkwoordvoerder baalde: ,,We moesten kiezen tussen twee kwaden: of minder mensen het park laten bezoeken of twee verschillende kaarten per dag.”

Quote Je betaalt dubbel. Eftelingfan over de avondtickets

Nummer 4: Hutjemutje in de wachtrij door ‘afnemende motivatie’

Een drukke Efteling is nooit leuk, maar wanneer je verplicht anderhalve meter afstand moet houden is het zelfs buitengewoon onhandig. De zomer van 2020 was druk, ondanks een verplicht maximaal aantal bezoekers. Het zou in het park zelfs te druk zijn, viel te lezen op sociale media. De Efteling zelf zag echter vooral een ‘afnemende motivatie’ om afstand te houden.

De Efteling-woordvoering liet weten in te zetten op crowd control: ,,We blijven de situatie dagelijks monitoren.” Ook werden creatieve oplossingen beloofd. En bezoekers konden ook de hand in eigen boezem steken. ,,Gasten hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid”, voegt het park in een Twitterbericht toe.

Lees verder onder de tweets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nummer 3: Bezoeker doet aangifte tegen de Efteling, en het park tegen haar

,,Ik kon mijn oren niet geloven”, zei advocaat Geoffrey Woodrow in september 2020 over het verhaal dat een Efteling-schoonmaakster een vrouw uit Brussel uitschold voor ‘zwarte trut’. Het park zelf had dezelfde reactie toen naar buiten kwam dat de bezoeker aangifte tegen de medewerkster had gedaan. De Efteling liet daarom ook een aangifte bij de politie opnemen, maar dan tegen de Belgische.

Op het Facebookprofiel van de vrouw met een Sri Lankaanse achtergrond, Liza Kurukulasuriya, was te lezen dat haar 8-jarige autistische zoontje niet naar de wc mocht omdat het blok gesloten zou zijn. De jongen rende toch zelf het toilet in toen hij zag dat de vrouw voor hem wel naar de wc mocht. Liza zou daarna de medewerkster hebben aangeraakt. Gevolgd door de racistische opmerking, verklaarde de vrouw.

De schoonmaakster schakelde de beveiliging in. Liza zou daarna een aantal uur zijn vastgehouden door de beveiligers en ook nog zeventien uren op het politiebureau hebben gezeten. De Efteling gaf aan geen contact met de vrouw te krijgen: ,,Wij willen het graag met mevrouw zelf oplossen en niet via de media communiceren.” Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde een jaar later dat het park de jongen had gediscrimineerd.

Quote Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen. Efteling-woordvoerder over de pornofilm die in het park was opgenomen

Nummer 2: De Efteling vindt een pornofilm in het park ‘ongepast’

De meeste mensen die het sprookjesachtige decor van de Efteling zien, denken vast niet: dit is een mooie plek voor een pornofilm. Daar dachten de makers van een 18-plusfilm in december 2020 anders over: zij namen tijdens een verblijf in vakantiepark Bosrijk een video van 51 minuten op met seks, beelden uit het attractiepark en Efteling-muziek op. De productie belandde op de erotische videowebsite PornHub.

Na het zien van de video was het park niet te spreken over de pornofilm. ,,Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen”, was de conclusie. Eén van de spelers zelf was verbaasd over de ophef. Volgens haar was de video bedoeld om te delen in een vriendengroep. Hoe de film toch op een pornosite kon belanden, zocht ze uit. Uiteindelijk bood de maker excuses aan.

Lees verder onder de video.

Nummer 1: Medewerkster wordt onwel bovenin de achtbaan

Bij een noodgeval komen de hulpdiensten zo snel mogelijk in actie, maar dat wordt lastiger wanneer iets op het hoogste punt van een achtbaan gebeurt. Een medewerkster op 10 oktober 2020 onwel tijdens haar vroege inspectieronde bovenaan de kettinglift van de houten achtbaan Joris en de Draak.

Brandweerlieden en bedrijfshulpverleners probeerden haar vanaf 18 meter hoog weer beneden te krijgen. Die operatie duurde ongeveer anderhalf uur. De vrouw werd na het incident naar het ziekenhuis gebracht. Wat er met de medewerkster aan de hand was, wilde de Efteling niet zeggen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.