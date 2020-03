Onzekerheid voor festivals, beslissingen voorlopig nog uitgesteld

Officieel is er nog niets aan de hand. Jazz in Duketown in de Bossche binnenstad vindt namelijk pas eind mei plaats. Evenementen met meer dan honderd personen zijn vooralsnog tot 6 april verboden. Toch houdt de organisatie van het jaarlijks terugkerende festival rekening met uitstel of afgelasting. ,,We hebben redelijk wat internationale artiesten op het programma,” vertelt bestuurslid Debby van Zon. ,,Het kan zijn dat die het niet meer aandurven door Europa te touren. Op dit moment hebben we overigens nog geen afzeggingen.”