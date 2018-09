Ooggetuigen aso-trouwstoet in Bergen op Zoom: 'Onwerkelijk, ze hingen uit hun auto's op de snelweg'

Varkens­pest in België laat alarmbel­len in Brabant af gaan

12:38 DEN BOSCH - De Afrikaanse varkenspest die zijn kop heeft opgestoken in België, is voor de provincie Brabant reden om zich op het ergste voor te bereiden. Dat de zeer besmettelijke ziekte op een paar honderd kilometer afstand opduikt, is een grote tegenvaller, heeft landbouwgedeputeerde Anne-Marie Pennings laten weten aan Provinciale Staten.