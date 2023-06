‘Oogstmateriaal’ Scheldeflat krijgt via circulaire sloop tweede leven in nieuwbouw: ‘Zonde om weg te gooien’

BERGEN OP ZOOM - Na de bewoners verlaten nu ook de vleermuizen de Scheldeflat. Dus kan in augustus de sloop starten van het seniorencomplex uit 1970. Dat leeft straks voort in verhalen, maar ook in nieuwbouw, want veel materiaal wordt hergebruikt.