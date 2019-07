Ook 2019 is kurkdroog: ‘Als het zo droog blijft, komen die vergeelde velden in Brabant er weer aan’

Net als vorig jaar beleeft Brabant een van de droogste jaren aller tijden. Slechts in vijf procent van alle jaren was het begin juli zo droog als dat het nu is. Vooral het gebrek aan grondwater zorgt voor zorgen.

,,Ja en nee”, zegt Jos Kruit van het waterschap Aa en Maas op de vraag of 2019 qua droogte te vergelijken valt met 2018. ,,Het neerslagtekort is dit jaar in Oost-Brabant groter dan vorig jaar. De afgelopen week is dat tekort omhooggeschoten. In juni is er ten opzichte van vorig jaar toevallig wel meer neerslag gevallen dan in 2018.” De overeenkomst met 2018 is dat 2019 ook tot een zogeheten ‘5 procent droogjaar’ is. ,,Zo'n jaar komt in principe eens in de twintig jaar voor", aldus Kruit.

Quote We lijken 2018 achterna te gaan Manon van den Oever-van den Aker , Waterschap De Dommel Het feit dat 2019 zo'n droog jaar is, komt deels door 2018. ,,Daar hebben we veel last van. De standen van het oppervlakte- en grondwater zijn mede daardoor begin juli al zo laag als eind juli 2018. Bijna een hele maand eerder.” Toch zorgen die standen (nog) niet voor dezelfde vergeelde velden als in 2018. ,,Dat komt door de regen in juni. Daardoor is de toplaag groen en daar profiteert de vegetatie weer van. Maar als de droogte zo aan blijft houden, dan komen die vergeelde velden er weer aan”, stelt Kruit.

Manon van den Oever-van den Aker van waterschap De Dommel sluit zich bij de zorgen van haar collega aan. “Het is momenteel erg droog en ook de komende tijd wordt er weinig neerslag van betekenis verwacht in Brabant. Het acute watertekort is wel wat minder groot door de regen die in juni is gevallen. We zien nog geen droogteproblemen zoals vissterfte, maar de situatie verslechtert wel met het huidige weerbeeld. Het neerslagtekort neemt toe. Daarmee lijken we 2018 achterna te gaan.”

Maatregelen

Het waterschap Aa en Maas onderneemt volgens Kruit constant maatregelen om voor een goed waterpeil te zorgen. ,,Na de zomer van vorig jaar zijn we nooit gestopt met maatregelen. Zo hebben we bijvoorbeeld het water in de stuwen heel hoog gehouden, scherper dan ooit.” In een deel van Midden- en Zuidoost-Brabant is vorige week een verbod ingesteld op het beregenen met oppervlaktewater. Vorig jaar werd voor datzelfde gebied twee weken eerder al een verbod ingesteld.

Het gebrek aan grondwater zorgt voor hoofdbrekens bij de waterschappen. Van den Oever-van den Aker: “De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. In 2018 was de situatie vergelijkbaar.” Kruit: ,,Door 2018 hadden we al weinig buffer, maar nu zakken we er helemaal doorheen. Van half maart tot juni was het al zeer droog, de regenbuien in juni kwamen op precies het goede moment. Maar deze periode helpt totaal niet mee.”

In het gebied ten zuiden van Eindhoven gold in april en mei al een beregeningsverbod voor grasland, omdat de grondwaterstanden daar op 1 april onder de norm lagen. “Dit kwam door het droge jaar 2018 en de normale tot droge winter die daarop volgde. De grondwaterstanden waren onvoldoende hersteld”, aldus Van den Oever-van den Aker van waterschap De Dommel.