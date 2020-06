Ook coronabesmettingen bij megaslachterij van Vion Boxtel; werk gaat voorlopig tóch door

Met deze tips blijft je huis ook deze zomer lekker koel

15:41 Of de zonnigste lente sinds de meteorologische metingen een voorbode is voor de heetste zomer in jaren is nog lastig te zeggen. Maar een goede voorbereiding is het halve werk, en daarom geven we je alvast wat tips om je huis zo koel mogelijk te maken of te houden.