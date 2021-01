Ook een coronakapsel? Stuur je foto van jouw coupe in

Politie­bond vreest nog ‘dagen of weken’ van onrust

25 januari De rellen die zondag losbraken in Eindhoven, Amsterdam en later op de avond in zeker tien gemeenten in Nederland zijn de ergste die Nederland in veertig jaar heeft gezien. Dat zegt de Tilburgse hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond Koen Simmers. Hij vreest nog dagen of weken van dergelijke onrust.