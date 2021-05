Ook familieleden Martien R. willen niet meer meedoen aan ‘schijnproces’

LIVE VIA TWITTERDEN BOSCH - Ook de naaste familieleden van Martien R. willen niet meer meedoen aan de strafzaak tegen de Osse woonwagenfamilie. Dat maakten ze dinsdagmorgen kenbaar in de Bossche rechtbank. ,,Dit is een schijnproces”, zo oordeelde Toon R., de neef van Martien.

Martien R. deelde vrijdagmorgen mee dat hij geen zin meer had in het proces , omdat hij geen ‘enkele fiducie’ meer had in een eerlijk proces. Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers verlieten daarop de zaal. Nadat de rechters enkele uren later bekendmaakten dat ze zich niet zullen terugtrekken, kondigden ze aan dat ze zich gaan bezinnen.

‘Geen boycot’

Enkele verdachten zullen wel aanwezig blijven bij het proces, zo is inmiddels duidelijk. Zo zullen Driekus N. en zijn zoon Martien gewoon blijven komen. Maar broer Tinus, neef Toon, zoon Anton, ‘adjudant’ Arnold M. en de Helmondse ‘wapenman’ Frank L zullen schitteren door afwezigheid, zo vertelden zij vanochtend. ,,En dat is geen boycot, want de rechtbank mag gewoon doorgaan”, sprak Mark Nillesen, advocaat van Arnold M. De advocaten verwijten de rechtbank een ‘gebrek aan nieuwsgierigheid’. ,,De weegschaal is niet in balans. De rechtbank eeft wel oog en oor voor de visie van het OM, maar niet voor de inbreng van de advocaten”, betoogde Febe Schoolderman, advocaat van zoon Anton R.

Toon R. , de 41-jarige neef van Martien, kreeg het aan de stok met de rechtbankvoorzitter toen hij de twee officieren van justitie wegzette als ‘leugenaars’. ,,Dat vind ik, dus zeg ik het. En de rechtbank houdt het bedrag van de dames in stand”, zo hield Toon R. voet bij stuk.

Cocaïnetransport

Van de vijftien verdachten zijn er acht die worden bijgestaan door een advocaat van het kantoor van Jan-Hein Kuijpers en Mark Nillesen. Kuijpers zei vrijdag dat zijn collega’s dezelfde lijn zullen trekken als hij: niet gaan dus. De zitting van vandaag zou gaan over een onderschept cocainetransport van 315 kilo. Of dat nog doorgaat, nu van de zeven betrokken verdachten alleen Driekus N. wil blijven zitten, is nog niet duidelijk.

In de wandelgangen van de rechtbank ontstond voor aanvang van de zitting al een korte woordenwisseling tussen Tinus R. en Driekus N.

Dit is waar de zaak tegen de familie R. -in grote lijnen- over gaat:

