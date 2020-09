Ook gerechtshof houdt het op zes jaar straf voor doodschieten Daan Hoefs

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Mark van S., de 31-jarige man die op 25 april 2018 Daan Hoefs uit Erp doodschoot, moet zes jaar de gevangenis in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag bepaald.

In de hogerberoepzaak eiste het Openbaar Ministerie eind augustus twaalf jaar cel tegen Schijndelaar Van S. De rechtbank had hem vorig jaar veroordeeld tot zes jaar, maar justitie noemde die straf ‘uitzonderlijk laag'. Ook het hof vindt zes jaar echter voldoende. Opmerkelijk is dat het hof, anders dan de rechtbank, moord niet bewezen acht, maar het houdt op doodslag. Het hof zegt niet te kunnen vaststellen of Van S. voldoende tijd had om zich te beraden voordat hij met zijn pistool op Hoefs schoot.

Noodweer

Onmiddellijk nadat aankager Winfried Korver op 28 augustus zijn strafeis van twaalf jaar had uitgesproken, beet Van S. hem toe dat hij 'hartstikke gek’ was. Van S. en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers hebben zich van meet af aan beroepen op noodweer. De 26-jarige Hoefs chanteerde hem al lange tijd en zou eerder al een pistool tegen het hoofd van Van S. hebben gezet. Ook de moeder van Van S. werd door Hoefs gedwongen om geld te gaan pinnen bij de Rabobank in Schijndel. Nadat Hoefs op 25 april 2018 op de stoep stond bij Van S., kwam het om de hoek tot een confrontatie, waarbij de Erpenaar op straat werd doodgeschoten.

Wanhoop

,,Achteraf is het mooi wonen, maar Hoefs heeft Mark tot wanhoop gedreven", zo zei advocaat Kuijpers over de stelling van het Openbaar Ministerie dat Van S. gewoon naar de politie had moeten stappen. De rechtbank stelde vorig jaar in het vonnis dat Van S. 'de verkeerde keuze’ had gemaakt, maar legde een lagere straf op omdat ze begrip had voor de ‘andere kant van de medaille'. Het hof houdt er dezelfde overwegingen op na.

Schadevergoeding

De rechtbank vond dat Van S. ruim 15.000 euro schadevergoeding moest betalen aan de nabestaanden van Hoefs. Het hof bepaalt dat hij in totaal ruim 25.000 euro moet betalen. De reden daarvoor is dat zowel de tweelingzus als de broer van het slachtoffer volgens het hof beide recht hebben op 10.000 euro shockschade. Eerder werd de vordering van de broer afgewezen. Het hof vindt echter dat de broer en zus allebei geestelijk letsel hebben ervaren door het overlijden van hun broer Daan.