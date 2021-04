Ook in het ziekenhuis zijn ze het beu. ‘Maar versoepelen terwijl de IC hier vol ligt..?’

Brabantse lobby: wie wil wat, wanneer en hoe?

10 april DEN BOSCH - Terwijl het informeren in Den Haag in volle gang is, lopen de lobbyclubs alvast warm. Tjeenk Willink is er nog lang niet uit, maar de eerste handjes vanuit Brabant zwaaien al richting Den Haag; ‘kijk hier, vergeet ons niet’.