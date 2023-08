Ook kleding met prijskaartje er nog aan welkom bij Kledingbank in Bladel

NAC improvi­seert op de vleugels en handhaaft Van der Sande in de spits: ‘Dat was een hele grote discussie’

Met Roy Kortsmit in het doel en Jort van der Sande in de punt van de aanval begroet NAC vrijdag (20.00 uur) in Dordrecht het nieuwe seizoen. Op de flanken blijft het ondanks het huren van Patriot Sejdiu nog even puzzelen.