Ook komende tijd minder busritten in Brabant, Arriva verwacht ‘nog wel aantal jaar’ geen volle bussen

23 juni LAND VAN CUIJK/GENNEP - Hoera! We mogen weer. Door Daags na de Tour ging vorige week nog een streep, evenals eerder evenementen als het Smartlappenfestival in Grave en Outlands en Op De Tôffel in Vierlingsbeek. Maar er blijft deze zomer nog genoeg vertier over, nu het kabinet de coronamaatregelen snel versoepelt.