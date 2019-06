‘Ook met sneeuw nog haren van processierups, ze blijven jaren actief’

VIDEO Het tijdperk Hendrik Driessen in vogel­vlucht

23 juni TILBURG - Vliegen is zijn grote hobby. Hendrik Driessen heeft al dertig jaar nog een stuurknuppel in handen: van museum De Pont. Maar de Eindhovenaar heeft de landing ingezet: deze week zwaait hij af als directeur in Tilburg. We gaan mee, mee de lucht in. En kijken rond en terug. „De mooiste collecties zijn die die je nooit hebt kunnen kopen”, mijmert de piloot.