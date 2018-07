Ook Nederlandse Ryanair-piloten dreigen met staken

EINDHOVEN - Ook in Nederland dreigen acties bij Ryanair. In Nederland werkzame piloten stemden in een ruime meerderheid vóór werkonderbrekingen om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, zo meldt Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Hiermee is de laatste horde weggenomen voor mogelijke werkonderbrekingen bij Ryanair in Nederland, constateert de bond. De VNV is in onderhandeling met de Ierse luchtvaartmaatschappij over een nieuwe cao. De pilotenvakbond eist dat de vliegers direct in dienst komen bij Ryanair en dus niet meer als (schijn)zelfstandigen hun werk moeten verrichten. Daarnaast moet de Nederlandse arbeidswetgeving van kracht worden op de arbeidscontracten van de in Nederland werkzame Ryanair-vliegers.

Landen

In verschillende landen had Ryanair al met werkonderbrekingen te maken, zoals in België, Ierland, Spanje, Portugal en Italië. Ook in Duitsland dreigen acties. De Duitse piloten geven prijsvechter Ryanair nog een week de tijd om met verbetervoorstellen te komen zodat onderhandelingen kunnen worden hervat. Gebeurt dit niet dan zijn acties onafwendbaar. De acties raakten de afgelopen tijd al vaker vluchten van en naar bestemmingen in Nederland.

Cabinepersoneel

Vakbond FNV dat met Ryanair onderhandelt over een CAO voor het cabinepersoneel ziet een mogelijke pilotenstaking niet als reden om aan te haken. ,,De actiedreiging neemt met de dag toe. Gesprekken met bonden in andere landen hebben nog tot niets geleid maar wij zijn nog in onderhandeling", zegt FNV-bestuurder Asmae Hajjari. Op de Ryanair-basis op Eindhoven Airport werken negentig cabinemedewerkers. ,,Er is door ons een eisenpakket op tafel gelegd en daarover praten we verder in de tweede week van augustus." Van een ultimatum aan de zijde van FNV is nog geen sprake.

Arbeidsrecht