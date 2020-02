Ook Oeffelt heeft een Boer Geert in nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’

Schoonmaak­ploeg van Oeteldonk krijgt staande ovatie in Sint-Jan

10:29 DEN BOSCH - Ronkende motoren van bladblazers. Het is weer eens een ander geluid in de Sint-Jan in Den Bosch. Hier werd zondagochtend vroeg de schoonmaakploeg van de gemeente Den Bosch in het zonnetje gezet.