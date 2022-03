Ook opvang vluchtelingen in Mill, Overloon en Sint Anthonis

Nieuwsover­zicht | Van Bentley beroofde man werd vastgebon­den door overvaller - Patiënt steekt tandarts in hals

Een patiënt viel in Breda zijn tandarts aan omdat hij het niet eens was met zijn behandeling. Verder werd een gestolen Bentley teruggevonden en werd de dader met hulp van bouwvakkers gepakt. In Boxtel kwam een 34-jarige man om het leven bij een auto-ongeluk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

25 maart