Ook Prins Frederikstraat in Oosterhout krijgt verkeersremmers, net als Keiweg en Warandelaan

Slachtof­fer van woningover­val in Tilburg vecht terug en zet achtervol­ging in

TILBURG - Een bewoner van de Duurswoudelaan in Tilburg is woensdagavond overvallen is zijn eigen huis. Rond 21.45 uur stond er een ‘pizzabezorger’ voor de deur, terwijl hij niets besteld had. Twee mannen drongen vervolgens langs de bezorger naar binnen, waarna de Tilburger het gevecht met hen aanging.