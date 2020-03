Ook vandaag onderzoek in huis Etten-Leur waar vier familieleden omkwamen, vader nog spoorloos

Op camera vastgelegd

Zondagavond werd een burgernetbericht uitgedaan, waarin de politie mensen met camera's in Etten-Leur opriep te controleren of de verdachte in de zaak misschien te zien was. Het gaat om de vader van de twee dode kindjes in het huis, Onur Kandemir (33). De man is rond 17.30 uur gezien in een supermarkt aan het Van Bergenplein. Waar hij daarna is geweest is onduidelijk, maar rechercheurs hopen dat zijn looproute op beeld is vastgelegd.