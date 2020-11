Ook veel Brabantse families bij rijksten van Nederland: samen goed voor meer dan 5 miljard euro

Niet alleen individuele miljardairs uit Brabant prijken in de Quote 500, ook Brabantse families doen het goed. Samen bezitten ze miljarden, rekende het zakenblad uit voor de Familie 50. Het zijn vooral nazaten van (groot)ouders die goede zaken hebben gedaan in het verleden.

Samen bezitten de elf rijkste Brabantse families iets meer dan 5 miljard euro. Dat haalt het nog niet bij de rijkste Nederlandse clan: de familie Brenninkmeijer. De met C&A rijk geworden Brenninkmeijers zijn samen goed voor 22 miljard. Maar de Brabanders doen het op de landelijke lijst zeker niet slecht.

Neem de familie Zeeman, die met een vermogen van 1 miljard voor het eerst zeer hoog genoteerd staat in de landelijke lijst. De weduwe en drie zoons van dit jaar overleden Jan Zeeman uit Lage Mierde ontfermen zich over de erfenis. Jan Zeeman zelf stond vorig jaar zelf nog op plaats 37 in de lijst van rijkste Nederlanders.

Rijkste Brabantse familie blijft De Pont. De erven van Tilburger Jan de Pont bezitten samen 1,1 milard euro. De jurist en zakenman overleed 33 jaar geleden en is misschien niet meer zo bekend. Maar zijn naam leeft in Tilburg nog altijd voort in het door hem opgezette museum De Pont, voor hedendaagse kunst.

De Swinkels Family Brewers van Bavaria tappen ook financieel uit een gouden vaatje. De Lieshoutse familie zag het vermogen ondanks de coronacrisis met 1,4 procent stijgen tot 770 miljoen euro. Ze dalen daarmee een klein beetje op de lijst met vermogendste families, maar horen nog altijd bij de twintig rijksten van het land.

Ook nog keurig in die top 20 vinden we de familie Van Doorne, nazaten van de oprichter van DAF uit Waalre. Ze verkochten vorig jaar de ijzerwarenspecialist Polvo en mochten daardoor 93 miljoen euro bijschrijven op de familierekening, berekende Quote. Het vermogen steeg daarmee met meer dan 17 procent.

Niet overal gaat het voor de wind

Grote daler blijkt de familie Slippens, bekend van de Sligro in Veghel. Ze kukelen van plek 21 naar 40, met nog ‘slechts’ 350 miljoen aan vermogen. De daling van 38 procent is te wijten aan een burenruzie met Jumbo (familie van Eerd, terug te vinden op plek 4 van de Quote 500) en slechte beurskoersen door corona.

De Brabantse families in de top 50 van Quote 13. De Pont, investeringen - Tilburg - 1,1 miljard

14. Zeeman, textiel en vastgoed - Lage Mierde - 1 miljard

17. Swinkels, Bavaria - Lieshout - 770 miljoen

19. Van Doorne, DAF - Waalre - 675 miljoen

27. Van Gansewinkel, afval - Maarheeze - 525 miljoen

31. Goevaers, vastgoed - Best - 450 miljoen

40. Slippens, Sligro - Veghel - 350 miljoen

41. Van Puijenbroek, textiel en uitgeverij - Goirle - 335 miljoen

42. Van Wanrooij, bouw - Geffen - 330 miljoen

44. Van der Sluis, machinebouw - Raamsdonksveer - 320 miljoen

46. Albada Jelgersma, supermarkten - Breda - 280 miljoen