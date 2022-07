Ook voor ziekenhuizen stijgen de prijzen: ‘Verzekeraars en overheid moeten compenseren’

Stuur je foto Dinsdag code oranje vanwege hitte: zo heet wordt het in Brabant

Het weerbericht voor maandag en dinsdag is bij de meeste mensen wel bekend: het wordt tropisch heet. Het KNMI heeft maandag code geel afgekondigd voor het hele land vanwege de warmte en voor dinsdag geldt in het midden en zuiden code oranje. Ook het Nationaal Hitteplan is van kracht. Hoe warm wordt het precies in Brabant? Meer dan 35 graden, met een zonkracht waarbij zonnebrandcrème smeren een must is.

18 juli