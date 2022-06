Ook zaterdag tropische temperaturen van boven de 30 graden verwacht in Brabant

Na een warme vrijdagavond en een broeierige nacht, loopt zaterdag de temperatuur opnieuw flink op. Volgens Weerplaza krijgt de zon vrij spel waardoor in Brabant en Limburg de temperatuur op sommige plekken tot 33 of 34 graden kan oplopen.

Slechte luchtkwaliteit

In Limburg, Brabant en Gelderland wordt de luchtkwaliteit vandaag ‘slecht’ door smog , meldde RIVM vrijdagavond al. Het gezondheidsinstituut adviseert mensen die er gevoelig voor zijn binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken, vooral in de namiddag en vroege avond.

Zaterdag zijn er buien op de Noordzee actief die zaterdagnacht en zondag overdag over Nederland trekken. Verwacht wordt is dat deze buien samen met een noorderwind voor verkoeling zullen zorgen. Het is nog onduidelijk of het uiteindelijk ook in Brabant zal gaan regenen.