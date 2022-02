Ook zo'n hoofdpijn nu we eindelijk weer een nacht lang konden feesten? Dit helpt je door je kater heen

Liefhebbers van dansen en feesten tot diep in de nacht moesten er lang op wachten, maar dit weekend kon het dan eindelijk weer. In meerdere steden - bijvoorbeeld Tilburg en Eindhoven - opende de nachthoreca zaterdagavond in strijd met de coronamaatregelen hun deuren tijdens de actie De Nacht staat op . Wat feestgangers waarschijnlijk minder gemist hebben: een flinke kater.

Want die maakt de day-after toch een stuk minder leuk. Met deze tips ben je de dag na een feestje tóch productief. Al blijft de beste tip natuurlijk: niet te veel drinken.

Eet goed vooraf. ,,Vette happen horen bij het einde van de avond’’, zegt diëtiste Muriel Langedijk. ,,Eet liever goede vetten zoals een avocado of eieren vooraf. Hiermee leg je een isolerend laagje aan in je maag, waardoor alcohol minder snel in de bloedbaan terechtkomt.’’

Eet een stevige maaltijd vooraf: alcohol zal de maag dan wat minder irriteren. Drink langzaam, verspreid alcohol over een aantal uur en sla eens een rondje over. Langedijk: ,,Tussendoor water, een glas frisdrank of sap helpt zeker. En eet na afloop van het feest nog wat, het liefst iets gezonds, een stevige kop soep. Maar het zal eerder een hamburger of frietje zijn. Voordeel: hierin zit meteen wat zout, wat mogelijk het vochtverlies wat beperkt, zout houdt immers vocht vast.’’

© Rene Manders/DCI Media

Als je met een lege maag begint te drinken, word je veel sneller dronken. ,,Eet iets met veel voedingsstoffen, waardoor je je goed gevuld voelt’’, zei Lolkje Vries van het Voedingscentrum eerder over het voorkomen van een kater. ,,Het maakt volgens haar niet veel uit wat je eet, maar het beste is uiteraard een gezonde maaltijd.

Drink veel water. Veel water drinken tijdens of na het stappen kan je de volgende dag enorm helpen. ,,Drink het liefst al voordat je gaat slapen een paar glazen water’’, zei diëtiste Sandra Somers eerder tegen deze nieuwssite. ,,Dan ben je de volgende dag sneller fit en verdwijnt je hoofdpijn het snelst.’’

Volgens De Vries van het Voedingscentrum is water het beste tussendoor, maar kan koffie of thee ook. ,,Drink geen cola; wij raden het af om frisdranken of andere dranken met suiker of andere toegevoegde dingen te drinken.’’

© Juan Vrijdag / DCI Media

De dag erna

Denk je slim te zijn door je dag te beginnen of de nacht te eindigen met een ontbijtje met ei en spek? Volgens diëtiste Sandra Somers is een antikaterontbijt een fabeltje. ,,Dat bevat vooral veel vet en calorieën en weinig voedingsstoffen. De alcohol die je drinkt, neem je op en die moet door je lever afgebroken worden. Er zijn geen stoffen om dat te versnellen.’’

Dus tussen het drinken door even naar de friet- of kebabzaak heeft geen voordelen. Volgens het Voedingscentrum ga je je er niet beter door voelen. ,,Drank geeft extra trek en alcohol prikkelt de maag en wekt de eetlust op’’, aldus Lolkje de Vries. Het Voedingscentrum raadt andere snacks aan. ,,Pak een boterham of eet fruit of noten. Blijf in ieder geval gezond eten.’’

Alles draait nu om watermanagement: hydrateren, aldus diëtist Muriel Langedijk. Drink veel water om de tekorten aan te vullen en laat koffie staan. ,,Cola kan helpen tegen misselijkheid maar heeft als nadeel dat het vocht onttrekt. Heeft de kater klauwen en ben je echt beroerd, bedank dan voor een lief bedoeld glaasje sinaasappelsap of grapefruitsap. Zuren irriteren je maag die toch al op z’n kop staat. Beter zijn volkorenproducten die helpen de bloedsuikerspiegel te reguleren en zuren te neutraliseren. Een kom havermout heeft hetzelfde effect en ook een omelet doet nu goed. Banaan en bladgroenten laten deze offday de zon net iets eerder schijnen.’’

© Persburo BMS / Jack Brekelmans

De beste anti-kater-tip is persoonlijk

Langedijk: ,,Er bestaan geen acties om alcohol sneller te laten verwerken, het verschilt per persoon, gaat zoals het gaat. Uitzieken dus, flink water drinken, een goed ontbijt en een rustig dagje inplannen.” Is de kater een veelkoppig monster? Neem dan een warme douche, ibuprofen (géén paracetamol), drink veel water en kruip je bed weer in. Een slapende kater is liever.

Wie het graag wetenschappelijk houdt: in de BBC-documentaire The Truth about Alcohol (te zien op Netflix) is een onderzoek te zien waarin proefpersonen op vrijwillige basis dronken worden gevoerd. De volgende ochtend krijgt een deel niets bijzonders, een deel een stevig Engels ontbijt en een deel een pil met komkommerkruidolie (ook wel bernagieolie) voorafgaand aan de drinkavond.

Wat bleek? Dit pilletje zorgde er bij de helft van de proefpersonen voor dat ze geen klachten hadden. Maar ibuprofen zou best eens hetzelfde effect kunnen sorteren, relativeert katerdeskundige Richard Stevens.



