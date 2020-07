Ook zoektocht tussen Moerdijk en Willemstad levert geen spoor op van vermiste Bert de Laat (69)

Eerder deze week werd al in de omgeving van zijn woonplaats Made gezocht, tot aan Zevenbergen. Een brief die schoonzoon Jeroen Ligtvoet vrijdag ontving, met gedetailleerde informatie over de gedachten van Bert en een mogelijke verblijfplaats, zorgde ervoor dat de zoektocht zich zaterdag verplaatste naar het gebied tussen Moerdijk en Willemstad. Toch leverde ook deze zoektocht dus niets op.

De brief bevat een gedeelte waarin het lijkt of de 69-jarige man zelf zijn gedachten op papier heeft gezet. Toch is de brief door iemand anders geschreven, is zijn schoonzoon zeker. ,,Omdat wij weten wat zijn kennis van computers is, is het onmogelijk dat hij dit zelf heeft getypt.”

Over de mogelijke verblijfplaats wordt geschreven dat de man naar plaatsen gaat of is geweest waar hij graag kwam en dat er gezocht moet worden in oude schuren. Ligtvoet denkt dat de brief is opgesteld door een goede vriend of een vriendin, of een hulpverlener die ondanks een ambtsgeheim dingen over Bert wilde delen.