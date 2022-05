Oorlogsheld geeft voorproefje van 5 mei-lezing in Oss: ‘Vrijheid is het gevoel dat je overal je geluk kunt najagen’

Oorlogs­held Gijs Tuinman verzorgt 5-meil­ezing in Oss

OSS - Gijs Tuinman, Ridder der Militaire Willems-Orde, is dit jaar uitverkoren om de 5-meilezing te verzorgen. Hij doet dat in Oss. De lezing vormt het startschot voor de Bevrijdingsfeesten. Later op de dag wordt het Bevrijdingsvuur ontstoken in Den Bosch.

